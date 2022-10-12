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Франциска Хильдебранд одной фразой отреагировала на фотографии Вирер в эффектном платье

Франциска Хильдебранд одной фразой отреагировала на фотографии Вирер в эффектном платье
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Двукратная чемпионка мира в эстафете, немецкая биатлонистка Франциска Хильдебранд оставила комментарий под постом трёхкратной чемпионки мира итальянки Доротеи Вирер. Ранее Вирер опубликовала в социальных сетях фотографии с торжественного открытия зимнего сезона для сборной Италии. На снимках спортсменка предстала в эффектном платье.

«Отличный цвет для твоего платья», — написала Хильдебранд в комментариях.

Фото: из соцсетей доротеи вирер

Фото: из соцсетей доротеи вирер

32-летняя Вирер — трёхкратный бронзовый призёр Олимпийских игр, трёхкратная чемпионка мира, абсолютная чемпионка мира среди юниоров 2011 года. Двукратная обладательница Кубка мира по биатлону в сезонах-2018/2019, 2019/2020, двух малых Кубков в зачёте индивидуальных гонок (сезоны-2015/2016, 2020/2021), малого Кубка мира – 2018/2019 в зачёте гонок преследования, малого Кубка мира – 2019/2020 в зачёте масс-стартов.

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