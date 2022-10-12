Чемпион мира Доминик Ландертингер во второй раз стал отцом

Титулованный австралийский биатлонист Доминик Ландертингер в социальных сетях сообщил, что во второй раз стал отцом.

«С гордостью представляю своего второго сына, родившегося на этой неделе!» — подписал милое фото с ребёнком Ландертингер.

Фото: из личного архива Доминика Ландертингера

В комментариях к посту Ландертингера поздравил итальянский биатлонист Лукас Хофер.

34-летний Ландертингер — четырёхкратный призёр Олимпийских игр, чемпион мира 2009 года в масс-старте, четырёхкратный призёр чемпионатов мира, победитель этапов Кубка мира. Доминик завершил карьеру после сезона-2019/2020. Лучшим результатом австрийца в общем зачёте Кубка мира стало пятое место по итогам сезона-2017/2018.