Чемпион мира Доминик Ландертингер во второй раз стал отцом
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Титулованный австралийский биатлонист Доминик Ландертингер в социальных сетях сообщил, что во второй раз стал отцом.
«С гордостью представляю своего второго сына, родившегося на этой неделе!» — подписал милое фото с ребёнком Ландертингер.
Фото: из личного архива Доминика Ландертингера
В комментариях к посту Ландертингера поздравил итальянский биатлонист Лукас Хофер.
34-летний Ландертингер — четырёхкратный призёр Олимпийских игр, чемпион мира 2009 года в масс-старте, четырёхкратный призёр чемпионатов мира, победитель этапов Кубка мира. Доминик завершил карьеру после сезона-2019/2020. Лучшим результатом австрийца в общем зачёте Кубка мира стало пятое место по итогам сезона-2017/2018.
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