Лиза Виттоцци показала фото в стильном наряде. Дмитрий Губерниев отреагировал

Бронзовый призёр Олимпиады-2018 в эстафете, четырёхкратный призёр чемпионатов мира, биатлонистка сборной Италии Лиза Виттоцци опубликовала новый пост в своих социальных сетях. Спортсменка выложила фотографию, на которой она одета в стильный наряд.

На пост отреагировал известный российский комментатор Дмитрий Губерниев.

«Скучаю по тебе», — написал он в комментариях.

Фото: из личного архива лизы виттоцци

На Олимпиаде 2022 года, которая прошла в Пекине (Китай), 27-летняя Виттоцци не смогла завоевать медалей. В индивидуальной гонке она стала 76-й, в спринте — 36-й, в гонке преследования — 32-й, в масс-старт не попала, в смешанной эстафете — девятой, в женской эстафете — пятой.

В сезоне-2021/2022 Кубка мира по биатлону Лиза Виттоцци заработала 246 очков и заняла 31-е место. Лучшей среди итальянок стала Доротея Вирер, которая с 577 очками стала девятой. Победу одержала норвежка Марте Рёйселанд, набравшая 957 очков.

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