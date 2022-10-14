Дмитрий Губерниев отреагировал на переизбрание Виктора Майгурова на пост президента СБР

Известный российский комментатор Дмитрий Губерниев оценил то, что Виктор Майгуров одержал победу на выборах президента Союза биатлонистов России (СБР). Майгуров выиграл выборы в статусе главы организации.

«Майгурова поздравляю! Теперь это было похоже на выборы…» — написал Губерниев в своём телеграм-канале.

Напомним, на пост президента СБР претендовали Виктор Майгуров и вице-президент организации Алексей Нуждов. В ходе первого тура выборов, состоявшегося летом, определить победителя не удалось. Но во втором туре победу одержал Майгуров. Он набрал 31 голос против 23 голосов у оппонента. Победителя во втором туре определяли с помощью тайного голосования.

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