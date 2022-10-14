Дмитрий Губерниев отреагировал на переизбрание Виктора Майгурова на пост президента СБР
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Известный российский комментатор Дмитрий Губерниев оценил то, что Виктор Майгуров одержал победу на выборах президента Союза биатлонистов России (СБР). Майгуров выиграл выборы в статусе главы организации.
«Майгурова поздравляю! Теперь это было похоже на выборы…» — написал Губерниев в своём телеграм-канале.
Напомним, на пост президента СБР претендовали Виктор Майгуров и вице-президент организации Алексей Нуждов. В ходе первого тура выборов, состоявшегося летом, определить победителя не удалось. Но во втором туре победу одержал Майгуров. Он набрал 31 голос против 23 голосов у оппонента. Победителя во втором туре определяли с помощью тайного голосования.
Новость по темеМайгуров одержал победу на выборах главы СБР
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