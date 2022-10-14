Алексей Нуждов объявил об уходе из СБР после поражения на выборах главы организации

Вице-президент Союза биатлонистов России (СБР) Алексей Нуждов сообщил, что покидает организацию. Соответствующее заявление он сделал после поражения на выборах главы СБР. Ранее стало известно, что действующий руководитель Виктор Майгуров одержал победу во втором туре.



«31 на 23 в пользу Виктора Викторовича. Мне было комфортнее, чем в первый раз. Тайное голосование получилось более объективным, на мой взгляд, и результаты для меня лучше. Конечно, хотелось бы ещё лучше, чтобы итоговый результат был в мою пользу, но в этот раз конференция прошла образцово-показательно. Не было эмоций, перехода на личности, только конструктив.



У меня нет сейчас оснований жаловаться, и вряд ли они будут. Но у нас много людей с разным мнением. Я говорил, что в случае проигрыша в СБР не останусь, и свою позицию менять не собираюсь. У Виктора Викторовича и его команды своё видение, у меня – своё. Много в чём мы сходимся, но есть принципиальные вещи, в которых у нас разногласия. Зачем идти в исполнительные органы СБР, если у нас не совпадают позиции?» — передаёт слова Нуждова корреспондент «Чемпионата» Михаил Чесалин.

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