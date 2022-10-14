Медведцева избрана в исполком СБР

Олимпийская чемпионка по биатлону Ольга Медведцева была избрана в исполком Союза биатлонистов России. Об этом стало известно после того, как президент СБР Виктор Майгуров выиграл выборы главы организации.



Также в исполком избраны олимпийская чемпионка Луиза Носкова, Александр Бондаренко, Сергей Девяткин, Андрей Марков и Владимир Страхов.

Исполком СБР теперь сформирован. В него также входят те члены, которые были избраны летом: Иван Мелихов, Анна Богалий, Максим Чудов и Евгений Редькин.

Голосование за кандидатов в исполком СБР было открытым. При этом голосование, в котором определялся победитель выборов главы организации, было тайным.

53-летний Виктор Майгуров — трёхкратный чемпион мира по биатлону, двукратный призёр Олимпийских игр, пятикратный призёр чемпионатов мира.