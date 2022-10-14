Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Биатлон Новости

Дмитрий Васильев: победа Виктора Майгурова на выборах неполезна для российского биатлона

Дмитрий Васильев: победа Виктора Майгурова на выборах неполезна для российского биатлона
Комментарии

Двукратный олимпийский чемпион по биатлону Дмитрий Васильев прокомментировал результаты выборов президента Союза биатлонистов России. Победу одержал действующий глава организации Виктор Майгуров.

«Самое главное, что Майгуров выиграл в честной борьбе и демократическим путём — через тайное голосование. В этом смысле всё было очень здорово. Меня этот момент очень радует: не было какой-то грязи, да и балаган из конференции не устраивали. Всё было очень корректно и хорошо.

Майгуров выиграл честно. Другое дело, что на тоненького. Люди, на которые рассчитывал Нуждов, в последний момент изменили своё мнение. Моё личное мнение: победа Майгурова — это скорее плохо для российского биатлона, нежели хорошо. Это моё убеждение. Я знаю, как работает его команда, если её можно назвать командой. И сколько всяких вещей происходило за последнее время — это не может не настораживать. В этом смысле я совершенно точно понимаю, что это неполезно для российского биатлона. Но что случилось, то случилось», — сказал Васильев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

Новость по теме
Резцова: Майгуров ничего не сделал для сборной России за 2 года работы главой СБР. Ничего!
Комментарии
Новости. Биатлон
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022