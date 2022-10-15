Александр Тихонов: над Россией смеётся весь мир из-за турнира по биатлону без стрельбы

Четырёхкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов высказался о турнире по биатлону без стрельбы.



«Над Россией сегодня смеётся весь мир – это не вина Майгурова, а вина государства. Провести турнир летний по летнему биатлону в Ижевске — на родине оружия победы — без стрельбы… Вы можете себе такое представить? 57 стран-членов Международного союза биатлонистов смеются над нами – патронов нет. Сегодня во всех регионах так. Один патрон сегодня стоит 33 рубля. Год назад стоил восемь рублей. И мы не можем… «Климов» производил лучшие патроны в мире, которыми мы побеждали. А сегодня у них нет денег, они производят всего 600 тысяч — это слёзы. Вот где свинья зарыта. Всё остальное ожидаемо», – сказал Тихонов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Георгием Горностаевым.