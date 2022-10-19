«Можно и 4 страны проехать, чтобы поболтать с подругой». Скардино встретилась с Домрачевой

Олимпийская чемпионка в эстафете, белорусская биатлонистка Надежда Скардино опубликовала в социальных сетях совместное фото с четырёхкратной чемпионкой Игр соотечественницей Дарьей Домрачевой.
«Когда хочется посидеть с подругой в кафе, попить капучино и поболтать, можно проехать и четыре страны на четырёх поездах», — подписала фото Скардино.
Фото: из личного архива Надежды Скардино
Скардино завершила карьеру после сезона-2017/2018. В её активе также есть личная медаль с Олимпиады-2014 – бронза в индивидуальной гонке и бронза чемпионата мира – 2011 в эстафете.
Домрачева объявила о завершении карьеры в июне 2018 года. Она также является двукратной чемпионкой мира (2012 и 2013 годы), обладательницей Кубка мира сезона-2014/2015, обладательницей шести «Малых хрустальных глобусов» Кубка мира по биатлону. Дарья – самая титулованная белорусская спортсменка в истории зимних Олимпийских игр, первая в мире биатлонистка, одержавшая три победы в личных гонках на ОИ.
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