Антон Шипулин: своими глазами видел, как перед ОИ спортсменам предлагают разные вещества

Чемпион мира по биатлону, а ныне депутат Госдумы Антон Шипулин призвал Федеральное медико-биологическое агентство (ФМБА) взять на себя полную ответственность за медицинское сопровождение национальных сборных.
«К счастью или сожалению, я прошёл три олимпийских цикла и своими глазами видел проблему, которая на самом деле имеет очень большое значение. Перед Олимпиадой, чемпионатом мира и другими крупными стартами перед спортсменами появляются шарлатаны, которые предлагают разные вещества, хорошие аминокислоты и так далее. А потом мы сталкиваемся с тем, что спортсмены попадаются на ЭПО и так далее. Я говорю по личному опыту, я видел, как это происходит. Крайним в таких случаях всегда остаётся Минспорт, хотя в данном случае они не имеют к этому отношения. Врачи ФМБА должны брать здесь ответственность, не допускать в расположение команд сборных России никаких посторонних лиц и далее иметь ответственность по всей антидопинговой ситуации. Чтобы Минспорт потом не огребал по полной», — приводит слова Шипулина «Матч ТВ».
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