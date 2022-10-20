Шашилов: со следующего сезона Падин начнёт плотно заниматься сборной России
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Тренер женской сборной России по биатлону Михаил Шашилов объяснил, почему привлекал к работе со своей группой на сборах коллегу Андрея Падина.
Ранее Падин уже работал с российской национальной командой, в сезоне-2021/2022 специалист сотрудничал со сборной Беларуси, а сейчас вернулся в Россию и консультирует биатлонистку Викторию Сливко.
«Андрей будет работать в сборной команде. Я надеюсь, ничего у нас не поменяется со временем. Пока он взял небольшой тайм-аут, но периодически будем его привлекать. Думаю, со следующего сезона он начнёт плотно заниматься командой», — сказал Шашилов в интервью телеграм-каналу «Только биатлон. Ничего личного».
Следующий сбор группа Шашилова проведёт в Тюмени, куда также приехала и команда Беларуси.
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