Шашилов: со следующего сезона Падин начнёт плотно заниматься сборной России

Тренер женской сборной России по биатлону Михаил Шашилов объяснил, почему привлекал к работе со своей группой на сборах коллегу Андрея Падина.

Ранее Падин уже работал с российской национальной командой, в сезоне-2021/2022 специалист сотрудничал со сборной Беларуси, а сейчас вернулся в Россию и консультирует биатлонистку Викторию Сливко.

«Андрей будет работать в сборной команде. Я надеюсь, ничего у нас не поменяется со временем. Пока он взял небольшой тайм-аут, но периодически будем его привлекать. Думаю, со следующего сезона он начнёт плотно заниматься командой», — сказал Шашилов в интервью телеграм-каналу «Только биатлон. Ничего личного».

Следующий сбор группа Шашилова проведёт в Тюмени, куда также приехала и команда Беларуси.