«Улыбаемся в ответ». Динара Алимбекова показала свежее фото с мужем Антоном Смольским

Олимпийская чемпионка 2018 года в эстафете, биатлонистка сборной Беларуси Динара Алимбекова опубликовала новый пост в своих социальных сетях. Спортсменка выложила фотографию, на которой, помимо неё, изображён её муж, серебряный призёр зимних Олимпийских игр 2022 года в индивидуальной гонке Антон Смольский.

«Улыбаемся в ответ», — подписала она фото.

Фото: из личного архива динары алимбековой

Динара Алимбекова заняла седьмое место в общем зачёте Кубка мира в сезоне-2021/2022, несмотря на то что не смогла принять участие в оставшихся трёх этапах КМ из-за решения Международного союза биатлонистов (IBU) об отстранении сборных России и Беларуси. На прошедших Олимпийских играх в Пекине (Китай) белоруска не сумела завоевать ни одной личной медали.