Кюн: в биатлоне есть винтовки, не знаю, что будет, если встретятся русские и украинцы
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Немецкий биатлонист Йоханнес Кюн высказался об отстранении российских спортсменов от международных соревнований. По мнению Кюна, вопрос безопасности спортсменов очень важен.
«У нас в биатлоне есть винтовки и настоящие патроны. Не знаю, что будет, если встретятся россияне и украинцы на трассе. Все они — классные ребята. Но кто знает, что может произойти?» — цитирует Кюна BR24.
Российские и белорусские спортсмены в новом сезоне не смогут выступить на этапах Кубка мира. Ранее Международный союз биатлонистов решил оставить отстранение в силе.
В новом сезоне россияне и белорусы будут выступать на внутренних соревнованиях.
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