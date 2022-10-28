Кюн: в биатлоне есть винтовки, не знаю, что будет, если встретятся русские и украинцы

Немецкий биатлонист Йоханнес Кюн высказался об отстранении российских спортсменов от международных соревнований. По мнению Кюна, вопрос безопасности спортсменов очень важен.



«У нас в биатлоне есть винтовки и настоящие патроны. Не знаю, что будет, если встретятся россияне и украинцы на трассе. Все они — классные ребята. Но кто знает, что может произойти?» — цитирует Кюна BR24.



Российские и белорусские спортсмены в новом сезоне не смогут выступить на этапах Кубка мира. Ранее Международный союз биатлонистов решил оставить отстранение в силе.

В новом сезоне россияне и белорусы будут выступать на внутренних соревнованиях.