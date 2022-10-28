Матч-центр Новости ЧМ-2022 Видео Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Биатлон Новости

Кюн: в биатлоне есть винтовки, не знаю, что будет, если встретятся русские и украинцы

Кюн: в биатлоне есть винтовки, не знаю, что будет, если встретятся русские и украинцы
Комментарии

Немецкий биатлонист Йоханнес Кюн высказался об отстранении российских спортсменов от международных соревнований. По мнению Кюна, вопрос безопасности спортсменов очень важен.

«У нас в биатлоне есть винтовки и настоящие патроны. Не знаю, что будет, если встретятся россияне и украинцы на трассе. Все они — классные ребята. Но кто знает, что может произойти?» — цитирует Кюна BR24.

Российские и белорусские спортсмены в новом сезоне не смогут выступить на этапах Кубка мира. Ранее Международный союз биатлонистов решил оставить отстранение в силе.

В новом сезоне россияне и белорусы будут выступать на внутренних соревнованиях.

Новость по теме
Доротея Вирер высказалась об отстранении российских и белорусских биатлонистов
Комментарии
Новости. Биатлон
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022