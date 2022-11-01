Динара Алимбекова показала фотографии с отдыха в Турции со своим мужем Антоном Смольским

Олимпийская чемпионка 2018 года в эстафете, биатлонистка сборной Беларуси Динара Алимбекова опубликовала новый пост в своих социальных сетях. Спортсменка выложила фотографии с отдыха в Турции. На одном из снимков она изображена с мужем, серебряным призёром зимних Олимпийских игр 2022 года в индивидуальной гонке Антоном Смольским.

«С тобой каждый новый день ярче предыдущего. Медовый месяц, как говорится», — подписала фотографии Алимбекова.

Фото: из личного архива динары алимбековой

Фото: из личного архива динары алимбековой

Фото: из личного архива динары алимбековой

Динара Алимбекова заняла седьмое место в общем зачёте Кубка мира в сезоне-2021/2022, несмотря на то что не смогла принять участие в оставшихся трёх этапах КМ из-за решения Международного союза биатлонистов (IBU) об отстранении сборных России и Беларуси. На прошедших Олимпийских играх в Пекине (Китай) белоруска не сумела завоевать ни одной личной медали.