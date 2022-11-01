В сборной России отреагировали на пропуск Кристиной Резцовой сезона из-за беременности

Тренер сборной России по биатлону Артём Истомин прокомментировал новость о том, что серебряный призёр Олимпиады-2022 в эстафете российская биатлонистка Кристина Резцова полностью пропустит грядущий сезон-2022/2023 из-за беременности.

«Грех жаловаться, что Кристина пропустит сезон. Самое главное — у неё всё хорошо, она и ребёнок здоровы. Мы все очень рады за неё!» — приводит слова Истомина «Матч ТВ».

В сезоне-2021/2022 Кристина Резцова была лидером сборной России. В общем зачёте Кубка мира по биатлону Резцова заняла 20-е место. Как и другие российские и белорусские биатлонисты, она не смогла завершить сезон на Кубке мира из-за санкций Международного союза биатлонистов (IBU) в связи с ситуацией на Украине.