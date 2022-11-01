«Лицо слишком замёрзло». Динара Алимбекова выложила фото с тренировки

Олимпийская чемпионка 2018 года в эстафете, биатлонистка сборной Беларуси Динара Алимбекова опубликовала новую запись в своих социальных сетях. Спортсменка выложила фотографию с тренировки.

«Общий объём — 500 км. Продуктивная работа. Лицо слишком замёрзло. Как там дома?» — подписала она снимок.

Фото: из личного архива динары алимбековой

Динара Алимбекова заняла седьмое место в общем зачёте Кубка мира в сезоне-2021/2022, несмотря на то что не смогла принять участие в оставшихся трёх этапах КМ из-за решения Международного союза биатлонистов (IBU) об отстранении сборных России и Беларуси. На прошедших Олимпийских играх в Пекине (Китай) белоруска не сумела завоевать ни одной личной медали.

Ранее Алимбекова показала фотографии с отдыха в Турции со своим мужем Антоном Смольским.