«Лицо слишком замёрзло». Динара Алимбекова выложила фото с тренировки

Олимпийская чемпионка 2018 года в эстафете, биатлонистка сборной Беларуси Динара Алимбекова опубликовала новую запись в своих социальных сетях. Спортсменка выложила фотографию с тренировки.
«Общий объём — 500 км. Продуктивная работа. Лицо слишком замёрзло. Как там дома?» — подписала она снимок.
Фото: из личного архива динары алимбековой
Динара Алимбекова заняла седьмое место в общем зачёте Кубка мира в сезоне-2021/2022, несмотря на то что не смогла принять участие в оставшихся трёх этапах КМ из-за решения Международного союза биатлонистов (IBU) об отстранении сборных России и Беларуси. На прошедших Олимпийских играх в Пекине (Китай) белоруска не сумела завоевать ни одной личной медали.
Ранее Алимбекова показала фотографии с отдыха в Турции со своим мужем Антоном Смольским.
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