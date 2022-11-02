Доротея Вирер опубликовала романтические фото с мужем из ресторана

Трёхкратная чемпионка мира по биатлону итальянка Доротея Вирер опубликовала в социальных сетях снимки с совместного отдыха с мужем Стефано Коррадини. Супруги провели вечер в ресторане.

Фото: из личного архива Доротеи Вирер

Фото: из личного архива Доротеи Вирер

32-летняя Вирер — трёхкратный бронзовый призёр Олимпийских игр, трёхкратная чемпионка мира, абсолютная чемпионка мира среди юниоров 2011 года. Также она двукратная обладательница Кубка мира по биатлону в сезонах-2018/2019, 2019/2020, двух малых Кубков в зачёте индивидуальных гонок (сезоны-2015/2016, 2020/2021), малого Кубка мира – 2018/2019 в зачёте гонок преследования, малого Кубка мира – 2019/2020 в зачёте масс-стартов.

Сезон Кубка мира – 2022/2023 стартует в Контиолахти (Финляндия). Соревнования пройдут с 29 ноября по 4 декабря.