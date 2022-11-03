Норвежская биатлонистка Тириль Экхофф пропустит предновогодние этапы Кубка мира

Норвежская биатлонистка Тириль Экхофф всё ещё борется с последствиями перенесённого коронавируса и вряд ли примет участие в предновогодних этапах Кубка мира. Её возвращение возможно не ранее январского этапа в Поклюке. Если оно состоится, то у Экхофф будет месяц до старта чемпионата мира.

Пока биатлонистка не тренируется, и её состояние далеко от лучшей формы. Решение о том, что Экхофф пропустит начало сезона, было принято после консультации с медицинским штабом сборной Норвегии, который делает всё возможное для скорейшего восстановления Тириль.

«Теперь важен не только спорт, но и то, чтобы у Тириль было всё хорошо в обычной жизни. Спорт — это только часть этого. У неё должна быть хорошая жизнь, это самое главное для нас сейчас», — приводит слова тренера сборной Норвегии по биатлону Патрика Обереггера VG.