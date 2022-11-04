Резцова: биатлон в России популярнее футбола. У футболистов выше зарплата — незаслуженно

Трёхкратная олимпийская чемпионка по лыжным гонкам и по биатлону Анфиса Резцова заявила, что биатлон в России популярнее футбола. По её словам, неправильно, что футболисты зарабатывают больше биатлонистов.

«Биатлон более популярный и народный вид спорта в России, чем футбол. Любовь народная на стороне биатлона. Российские футболисты получают зарплаты намного больше биатлонистов. Это незаслуженно», — приводит слова Анфисы Резцовой Legalbet.

Также 57-летняя Анфиса Резцова — трёхкратная чемпионка мира по лыжным гонкам, двукратная обладательница Кубка мира по биатлону. Она выступала с 1985 по 2000 год. Её дочь Кристина — двукратный призёр зимних Олимпийских игр 2022 года (женская и смешанная эстафеты).