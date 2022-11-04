Резцова: биатлон в России популярнее футбола. У футболистов выше зарплата — незаслуженно
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Трёхкратная олимпийская чемпионка по лыжным гонкам и по биатлону Анфиса Резцова заявила, что биатлон в России популярнее футбола. По её словам, неправильно, что футболисты зарабатывают больше биатлонистов.
«Биатлон более популярный и народный вид спорта в России, чем футбол. Любовь народная на стороне биатлона. Российские футболисты получают зарплаты намного больше биатлонистов. Это незаслуженно», — приводит слова Анфисы Резцовой Legalbet.
Также 57-летняя Анфиса Резцова — трёхкратная чемпионка мира по лыжным гонкам, двукратная обладательница Кубка мира по биатлону. Она выступала с 1985 по 2000 год. Её дочь Кристина — двукратный призёр зимних Олимпийских игр 2022 года (женская и смешанная эстафеты).
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