Абсурдное заявление немца Кюна о русских и украинцах в биатлоне. Головой вообще не подумал

Боится, что спортсмены начнут стрелять друг в друга. В биатлоне же есть винтовки!

За более чем полгода отстранения России от международных стартов мы слышали разные мнения по этому поводу от иностранных спортсменов. Большинство, конечно, против возвращения наших. Они сопровождают своё мнение самыми разными аргументами. Однако немецкий биатлонист Йоханнес Кюн, кажется, высказал самую абсурдную причину, по которой россиян не стоит допускать на Кубок мира. Мол, в биатлоне есть винтовки и патроны, и мало кто знает, как их используют русские и украинцы, когда встретятся на трассе.

Хочется верить, что он шутил. Но, кажется, это не так.

«Кто знает, что может произойти?»

Перед началом международного сезона иностранных биатлонистов регулярно спрашивают, что они думают по поводу отстранения России. Доротея Вирер, например, отнеслась к нашим спортсменам с жалостью.

«Если честно, то мне немного жаль. Россия и Беларусь – сильные в нашем виде спорта страны. Я мало что понимаю в политике, мне сложно судить о том, что происходит. Но я надеюсь, что россияне и белорусы ещё будут выступать. Посмотрим, как всё сложится. И я знаю, что все спортсмены активно тренируются на случай, если их будут вновь допускать до соревнований».

А немец Йоханнес Кюн высказал другое мнение, которое оказалось более радикальным и странным. Биатлонист признался, что серьёзно переживает за безопасность окружающих в случае появления россиян на Кубке мира.

«У нас в биатлоне есть винтовки и настоящие патроны. Не знаю, что будет, если встретятся россияне и украинцы на трассе. Все они – классные ребята. Но кто знает, что может произойти?» – задался вопросом биатлонист.

Если говорить прямо, слова Кюна выглядят просто глупо. Кажется, Йоханнес совсем забыл про главную цель и ценность спорта на международном уровне – объединять страны и способствовать дружбе между людьми. Видимо, немец всерьёз считает, что если русский и украинский биатлонист увидят друг друга, то применят винтовки по прямому назначению, а не в спортивных целях.

Ну не бред ли?

Конечно, неясно, от кого, по мнению Кюна, должна была исходить большая угроза – от наших или украинских спортсменов. Но, учитывая тот фактор, что представители Украины спокойно выступают на международных стартах, кажется, вывод очевиден. Наверное, это русские столь опасны.

«Наша миссия — объединить спортсменов»

При этом слова немца не вяжутся даже с той линией, которую продвигает Международный олимпийский комитет (МОК). Томас Бах постоянно заявляет, что россиян не допускают на турниры из соображений безопасности. Только речь идёт не о том, что русские спортсмены могут напасть на кого-то, а о том, что агрессивно настроенная общественность может нанести вред нашим спортсменам.

Хотя стоит сказать, что и Бах, несмотря на свой пост, периодически забывает, что спорт направлен на то, чтобы объединять людей и быть проводником мира. В своих словах он частенько противоречит самому себе.

«Мы ясно понимаем, что сейчас не время допускать россиян, – заявлял Бах. – Но наша миссия состоит в том, чтобы объединить спортсменов со всей планеты, даже если их страны находятся в состоянии конфликта. Соревнуются друг с другом израильтяне и палестинцы, армяне и азербайджанцы, спортсмены из Йемена и Саудовской Аравии. Соревнование только стран-единомышленников – не символ мира. Но сейчас не время допускать россиян».

Возникает ощущение, что представители любых других стран, конфликтующих друг с другом, могут спокойно соревноваться на международных турнирах и даже способствовать улучшению отношений между государствами, и только русские и украинцы сразу начнут причинять физический вред друг другу.

Видимо, никого особо не волнует, что случаев серьёзных конфликтов, и, уж не дай бог, применения оружия, за все годы на спортивной арене не было ни между армянами и азербайджанцами, ни между израильтянами и палестинцами, ни между арабами Йемена и саудовцами.

Советские спортсмены никогда не устраивали бои без правил с американцами. Да и те же русские с украинцами в последние годы на спортивных площадках вели себя прилично, несмотря на стремительное ухудшение отношений между государствами. Яркие примеры: мини-футбольные и волейбольные матчи в конце 2021-го. Украинские болельщики на трибунах могли выкрикивать всякое, но на площадке всегда кипела спортивная борьба, без лишних эмоций.

Вряд ли кого-то убедит и замечательная история, когда грузинка Нино Салуквадзе и россиянка Наталья Пандерина тепло обнялись на пьедестале на Олимпиаде-2008, в самый разгар конфликта между странами. А ведь девушки соревновались в стрельбе. Конечно, Кюн об этой истории не знает…

Да, отношения между россиянами и украинцами сейчас весьма сложные, но есть и примеры тёплого человеческого общения. Далеко не все люди из обеих стран испытывают чувство ненависти. Но в любом случае предполагать, что украинцы и русские, увидев друг друга на соревнованиях по биатлону, начнут палить друг в друга из винтовок – это настоящая глупость.