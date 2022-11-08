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Доротея Вирер: иногда приходится выбирать между «не спать всю ночь» и «принять таблетки»

Доротея Вирер: иногда приходится выбирать между «не спать всю ночь» и «принять таблетки»
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Трёхкратная чемпионка мира по биатлону итальянка Доротея Вирер высказалась о том, что норвежка Тириль Экхофф пропустит предновогодние этапы Кубка мира из-за проблем со здоровьем.

Ранее Тириль призналась, что после перенесённого в марте коронавируса она страдала от бессонницы и была на грани завершения карьеры.

«Мне это знакомо. На протяжении всей моей карьеры у меня были проблемы со сном. Это длится уже 15 лет, иногда мне приходится принимать таблетки. Самое главное, конечно, понять, что психологическое и физическое состояние гораздо важнее спорта.

Бессонница очень плохо сказывается на самочувствии, ты не можешь выкладываться на все 100% на тренировках. Я много лет принимаю таблетки, конечно, это нехорошо для организма, но иногда приходится выбирать между «не спать всю ночь» и «принять таблетки». А в этом виде спорта самое главное – сон и восстановление. Порой выбора просто нет», — приводит слова Вирер TV2.

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