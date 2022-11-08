Вирер — о сборе в Норвегии: здорово просто тренироваться, спать и ничего не делать

Трёхкратная чемпионка мира по биатлону итальянка Доротея Вирер поделилась впечатлениями от сбора национальной команды в Бейтостолене (Норвегия).
«Каждый год у нас тут проходят сборы. Это хорошо для головы: не нужно ни о чём думать, никаких тебе забот, а когда я дома, у меня очень много дел. Здорово просто тренироваться, спать и ничего не делать.
Планы на сезон? Сложно сказать. Я всегда стараюсь быть среди лучших в мире, но всё же я становлюсь старше. Остальные биатлонистки быстрее меня на трассе, поэтому очень важно стрелять чисто. Надеюсь, у меня получится продемонстрировать хорошую форму на лыжне, посмотрим», — приводит слова Вирер TV2.
Сезон Кубка мира – 2022/2023 стартует в Контиолахти (Финляндия). Соревнования пройдут с 29 ноября по 4 декабря.
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