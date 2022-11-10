Динара Алимбекова показала новое зимнее фото из Ханты-Мансийска

Олимпийская чемпионка в эстафете 2018 года белорусская биатлонистка Динара Алимбекова опубликовала новый пост в своих социальных сетях. Спортсменка выложила фотографию на фоне ёлок. Снимок сделан в Ханты-Мансийске, где сборная Беларуси проводит тренировочный сбор. С 24 по 28 ноября там пройдёт этап Кубка России.

Фото: из личного архива динары алимбековой

Динара Алимбекова заняла седьмое место в общем зачёте Кубка мира в сезоне-2021/2022, несмотря на то что не смогла принять участие в оставшихся трёх этапах КМ из-за решения Международного союза биатлонистов (IBU). На прошедших Олимпийских играх в Пекине (Китай) белоруска не сумела завоевать ни одной личной медали.

Ранее немецкий чемпион мира по биатлону высказался об отстранении России от международных гонок.