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Йоханнес Бё уверенно выиграл спринт на открытии сезона в Норвегии

Йоханнес Бё уверенно выиграл спринт на открытии сезона в Норвегии
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В Шушене прошла ещё одна мужская спринтерская гонка в рамках открытия биатлонного сезона. Это традиционные старты для представителей сборной Норвегии. Победителем гонки стал пятикратный олимпийский чемпион, 12-кратный чемпион мира норвежский биатлонист Йоханнес Бё. Младший Бё чисто отстрелялся на обоих огневых рубежах.

Биатлон. Открытие сезона в Норвегии. Шушен. Спринт, 10 км. Мужчины

1. Йоханнес Бё – 19.45,7 (0 промахов).
2. Стурла Холм Легрейд – отставание 28,5 секунды (0).
3. Ветле Шоста Кристиансен +33,8 (1).
4. Филип Фьельд Андерсен +34,4 (0).
5. Йоханнес Дале +35,0 (0) …
14. Тарьей Бё +1.15,3 (2).

У женщин спринтерскую гонку выиграла 27-летняя Каролин Оффигстад Кноттен, допустившая один промах.

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