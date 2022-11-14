Йоханнес Бё уверенно выиграл спринт на открытии сезона в Норвегии
Поделиться
В Шушене прошла ещё одна мужская спринтерская гонка в рамках открытия биатлонного сезона. Это традиционные старты для представителей сборной Норвегии. Победителем гонки стал пятикратный олимпийский чемпион, 12-кратный чемпион мира норвежский биатлонист Йоханнес Бё. Младший Бё чисто отстрелялся на обоих огневых рубежах.
Биатлон. Открытие сезона в Норвегии. Шушен. Спринт, 10 км. Мужчины
1. Йоханнес Бё – 19.45,7 (0 промахов).
2. Стурла Холм Легрейд – отставание 28,5 секунды (0).
3. Ветле Шоста Кристиансен +33,8 (1).
4. Филип Фьельд Андерсен +34,4 (0).
5. Йоханнес Дале +35,0 (0) …
14. Тарьей Бё +1.15,3 (2).
У женщин спринтерскую гонку выиграла 27-летняя Каролин Оффигстад Кноттен, допустившая один промах.
Комментарии
- 14 ноября 2022
-
22:20
-
21:49
-
20:11
-
15:06
-
13:18
-
13:09
-
12:45
-
12:20
-
11:55
-
11:30
-
11:17
-
11:05
-
10:40
-
10:15
-
09:50
-
00:35
- 13 ноября 2022
-
21:22
-
20:34
-
15:57
-
13:02
-
11:44
-
11:32
-
10:36
-
09:57
- 12 ноября 2022
-
13:27
-
12:59
-
12:48
- 11 ноября 2022
-
08:27
- 10 ноября 2022
-
15:48
-
08:49
-
08:24
-
00:55
- 9 ноября 2022
-
16:40
-
15:39
-
14:00
Партнерский контент