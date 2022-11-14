«Стиль Бьорндалена». Тириль Экхофф пошутила над сопливым фото Ветле Шосты Кристиансена

Олимпийский чемпион и чемпион мира в эстафете, победитель этапов Кубка мира норвежский биатлонист Ветле Шоста Кристиансен опубликовал в социальных сетях фото с открытия сезона в Шушене (Норвегия).

«Сезон «самого уродливого лица после гонки» открыт. Думаю, я лидирую», — подписал фото Кристиансен.

Фото: NTB/Geir Olsen

На пост отреагировала двукратная олимпийская чемпионка в эстафете, десятикратная чемпионка мира Тириль Экхофф. «Стиль Бьорндалена», — написала Экхофф в комментариях.

По итогам прошлого сезона Кристиансен занял четвёртое место в общем зачёте Кубка мира, до топ-3 ему не хватило 10 очков.

Сезон-2022/2023 Кубка мира по биатлону стартует этапом в Контиолахти (Финляндия), проведение которого запланировано на период с 29 ноября по 4 декабря.