«Стиль Бьорндалена». Тириль Экхофф пошутила над сопливым фото Ветле Шосты Кристиансена

Олимпийский чемпион и чемпион мира в эстафете, победитель этапов Кубка мира норвежский биатлонист Ветле Шоста Кристиансен опубликовал в социальных сетях фото с открытия сезона в Шушене (Норвегия).
«Сезон «самого уродливого лица после гонки» открыт. Думаю, я лидирую», — подписал фото Кристиансен.
Фото: NTB/Geir Olsen
На пост отреагировала двукратная олимпийская чемпионка в эстафете, десятикратная чемпионка мира Тириль Экхофф. «Стиль Бьорндалена», — написала Экхофф в комментариях.
По итогам прошлого сезона Кристиансен занял четвёртое место в общем зачёте Кубка мира, до топ-3 ему не хватило 10 очков.
Сезон-2022/2023 Кубка мира по биатлону стартует этапом в Контиолахти (Финляндия), проведение которого запланировано на период с 29 ноября по 4 декабря.
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