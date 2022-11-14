Стал известен состав сборной Франции на первый этап Кубка мира — 2022/2023 по биатлону
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Опубликован состав сборной Франции на первый этап Кубка мира в сезоне-2022/2023. Соревнования пройдут в Контиолахти (Финляндия) с 28 ноября по 4 декабря.
Мужчины
Кентен Фийон Майе
Эмильен Жаклен
Антонен Гигонна
Фабьен Клод
Эмильен Клод
Эрик Перро
Женщины
Анаис Шевалье-Буше
Клоэ Шевалье
Жулия Симон
Лу Жанмонно Лоран
Каролин Коломбо
Софи Шово
Пола Боте
Действующим обладателем «Большого хрустального глобуса» является двукратный олимпийский чемпион Кентен Фийон Майе, у женщин – трёхкратная олимпийская чемпионка норвежка Марте Рёйселанд.
Напомним, Международный союз биатлонистов (IBU) не допустил российских спортсменов до участия в международных стартах из-за ситуации на Украине.
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