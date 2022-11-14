Стал известен состав сборной Франции на первый этап Кубка мира — 2022/2023 по биатлону

Опубликован состав сборной Франции на первый этап Кубка мира в сезоне-2022/2023. Соревнования пройдут в Контиолахти (Финляндия) с 28 ноября по 4 декабря.

Мужчины

Кентен Фийон Майе

Эмильен Жаклен

Антонен Гигонна

Фабьен Клод

Эмильен Клод

Эрик Перро

Женщины

Анаис Шевалье-Буше

Клоэ Шевалье

Жулия Симон

Лу Жанмонно Лоран

Каролин Коломбо

Софи Шово

Пола Боте

Действующим обладателем «Большого хрустального глобуса» является двукратный олимпийский чемпион Кентен Фийон Майе, у женщин – трёхкратная олимпийская чемпионка норвежка Марте Рёйселанд.

Напомним, Международный союз биатлонистов (IBU) не допустил российских спортсменов до участия в международных стартах из-за ситуации на Украине.