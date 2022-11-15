Матч-центр Новости Главное о ЧМ-2022 Видео Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Биатлон Новости

37-летняя чемпионка мира Екатерина Юрлова-Перхт решила продолжить карьеру

37-летняя чемпионка мира Екатерина Юрлова-Перхт решила продолжить карьеру
Комментарии

Чемпионка мира 2015 года в индивидуальной гонке российская биатлонистка Екатерина Юрлова-Перхт решила продолжить карьеру. Об этом рассказал главный тренер сборной Санкт-Петербурга по биатлону Александр Касперович. В феврале 2022 года Юрловой исполнилось 37 лет.

«Юрлова решила продолжить тренировки. Она сейчас готовится под руководством отца. И делает это со всей серьёзностью. Это очень опытная, ответственная спортсменка.

Катя планирует выступать на чемпионате России, для неё это будет главный старт сезона. Не сомневаюсь, что она сможет подойти к этим соревнованиям в хорошей форме», — цитирует Касперовича Betonmobile.

Также Юрлова-Перхт — серебряный призёр ЧМ-2019 в масс-старте, чемпионка Европы 2019 года в гонке преследования, пятикратный призёр ЧЕ.

«Наша команда никогда не была лучше». Норвежские биатлонисты считают себя непобедимыми «Наша команда никогда не была лучше». Норвежские биатлонисты считают себя непобедимыми
Комментарии
Новости. Биатлон
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022