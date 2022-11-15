37-летняя чемпионка мира Екатерина Юрлова-Перхт решила продолжить карьеру

Чемпионка мира 2015 года в индивидуальной гонке российская биатлонистка Екатерина Юрлова-Перхт решила продолжить карьеру. Об этом рассказал главный тренер сборной Санкт-Петербурга по биатлону Александр Касперович. В феврале 2022 года Юрловой исполнилось 37 лет.

«Юрлова решила продолжить тренировки. Она сейчас готовится под руководством отца. И делает это со всей серьёзностью. Это очень опытная, ответственная спортсменка.

Катя планирует выступать на чемпионате России, для неё это будет главный старт сезона. Не сомневаюсь, что она сможет подойти к этим соревнованиям в хорошей форме», — цитирует Касперовича Betonmobile.

Также Юрлова-Перхт — серебряный призёр ЧМ-2019 в масс-старте, чемпионка Европы 2019 года в гонке преследования, пятикратный призёр ЧЕ.