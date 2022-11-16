Динара Алимбекова поздравила Мартена Фуркада с рождением сына

Олимпийская чемпионка в эстафете 2018 года белорусская биатлонистка Динара Алимбекова поздравила пятикратного олимпийского чемпиона, 13-кратного чемпиона мира француза Мартена Фуркада с рождением сына.

Сегодня, 16 ноября, Фуркад объявил, что стал отцом в третий раз. Мальчика назвали Хьюго. Также у Мартена и его супруги Элен растут две дочери – Манон (семь лет) и Инес (пять лет). Семья проживает в Анси (Верхняя Савойя).

«Поздравляю вашу семью», — написала Алимбекова в комментариях к посту Фуркада.

26-летняя Алимбекова заняла седьмое место в общем зачёте Кубка мира в сезоне-2021/2022, несмотря на то что не смогла принять участие в оставшихся трёх этапах КМ из-за решения Международного союза биатлонистов (IBU). На прошедших Олимпийских играх в Пекине (Китай) белоруска не сумела завоевать ни одной личной медали.