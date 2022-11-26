Субботние гонки преследования на Кубке России по биатлону отменены из-за сильного мороза

На проходящем этапе Кубка России по биатлону в Ханты-Мансийске из-за сильного мороза отменены сегодняшние гонки преследования, сообщил пресс-атташе СБР Сергей Аверьянов в своём телеграм-канале.

«Сегодняшние гонки отменены. Завтра, если погода позволит, будут гонки преследования, а не эстафеты», — написал Сергей Аверьянов.

Напомним, cегодня, 26 ноября, должны были состояться две гонки преследования. По плану мужской пасьют должен был начаться в 9:45 мск, а женский — в 12:45 мск.

Ранее в спринтерской гонке победу у мужчин одержал Карим Халили. Второй результат показал Александр Логинов, третье время у Петра Пащенко. У женщин победу праздновала Анастасия Гореева, серебро — у Натальи Гербуловой, бронза — у Виктории Сливко.

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