Динара Алимбекова — про Смольского: какие ему подсказки ни давай, всё равно не слушает

Олимпийская чемпионка в эстафете 2018 года белорусская биатлонистка Динара Алимбекова рассказала о характере супруга, серебряного призёра Олимпиады-2022 Антона Смольского.

«Антон очень ответственный человек, не только в спорте, но и в обычной жизни. У него всё чётко разложено по полочкам: во сколько выйти на разминку, пристрелку и тому подобное. Что могу сказать про Антона во время гонок? Какие ему подсказки ни давай, он всё равно не слушает (смеётся). Он всё делает по-своему, ни на кого не обращает внимания. Наверное, это ему помогает. Хотя, например мне, всегда хочется знать информацию о соперниках, как они двигаются. А Антону это, видимо, мешает», — передаёт слова Алимбековой корреспондент «Чемпионата» Ангелина Николаева.