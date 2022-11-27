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Васильев — о норвежских биатлонистах: легализованные «допингисты». Чего смотреть на них

Васильев — о норвежских биатлонистах: легализованные «допингисты». Чего смотреть на них
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Двукратный олимпийский чемпион по биатлону Дмитрий Васильев рассказал, что не будет следить за международными соревнованиями без участия российских спортсменов.

«Буду ли смотреть Кубок мира без российских спортсменов? Нет, не буду. Мне в нынешнем варианте Кубок мира и чемпионат мира по биатлону вообще не интересен. Там есть легализованные «допингисты» норвежцы. Да там значительная часть западных спортсменов такие же. Чего там смотреть на них. Пусть между собой соревнуются, мне это вообще не интересно.

Я Кубок Мира и чемпионат мира смотрел только из-за того, что там выступали наши спортсмены. А на зарубежных чего смотреть? Пусть еще какой-нибудь допинг придумают, внесут в список разрешенных для них, и дальше соревнуются. Это полный цинизм и лицемерие со стороны так называемого продвинутого западного спортивного общества», — цитирует Васильева издание «Спорт день за днём».

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