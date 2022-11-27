Воскресные гонки на Кубке России по биатлону отменены из-за сильного мороза

На проходящем этапе Кубка России по биатлону в Ханты-Мансийске из-за сильного мороза отменены сегодняшние гонки преследования, сообщил пресс-атташе СБР Сергей Аверьянов в своём телеграм-канале.
«Окончательное решение жюри: никакого прогресса в сторону потепления нет, обе гонки сегодня отменены. Решение принято единогласно», — написал Сергей Аверьянов.
Напомним, cегодня, 27 ноября, должны были состояться две гонки преследования. По плану мужской пасьют должен был начаться в 8:45 мск, а женский — в 11:45 мск. Гонки преследования должны были состояться ещё вчера, однако по той же причине были отменены.
Ранее в спринтерской гонке победу у мужчин одержал Карим Халили. Второй результат показал Александр Логинов, третье время у Петра Пащенко. У женщин победу праздновала Анастасия Гореева, серебро — у Натальи Гербуловой, бронза — у Виктории Сливко.
Главные успехи российских биатлонистов в сезоне-2021/2022
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