«У ребят пост». Антон Смольский — о том, как кормят сборную Беларуси в Увате

Белорусский биатлонист Дмитрий Лазовский опубликовал в социальных сетях фото своего ужина в Увате (Тюменская область), где с 1 по 4 декабря пройдёт второй этап Кубка России по биатлону.
«А вот и ужин из Увата», — подписал фото Лазовский.
Фото: из личного архива Дмитрия Лазовского
«Простые макарошки без мяса или рыбы? Болельщики за вас переживают, что от такой диеты к концу недели вы ножки протянете», — написали пользователи в комментариях.
«У ребят пост», — отреагировал на переживания фанатов серебряный призёр Олимпиады-2022 Антон Смольский.
Отметим, что Смольский вместе с супругой Динарой Алимбековой в Увате разместились отдельно от сборной Беларуси. Они проживают в престижном отеле «Уват», в то время как остальные члены национальной сборной – в гостинице «Биатлон».
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