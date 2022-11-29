«Все мы немного странные». Кристиансен рассказал, что возит с собой на соревнования сауну
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Олимпийский чемпион и чемпион мира в эстафете, победитель этапов Кубка мира норвежский биатлонист Ветле Шоста Кристиансен рассказал, что во время поездок на соревнования и сборы возит с собой в сумке инфракрасную сауну.
«Я вырос с сауной дома, в Гейло, и зимой там было очень холодно. В последнее время я всё активнее использую её для восстановления», — сказал Кристиансен в интервью Dagbladet.
Также норвежец заметил, что не все партнёры по сборной оценили подобную странность.
«Меня по-разному подкалывают. Но я продолжаю это делать. В конце концов, мы все немного странные и у каждого из нас есть что-то, к чему другие могут придраться. Это где-то 50 на 50 между плацебо и реальным эффектом, но плацебо хорошо помогает мне», — добавил Кристиансен.
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