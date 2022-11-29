Йоханнес Бё прокомментировал 12-е место в первой гонке Кубка мира — 2022/2023
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Пятикратный олимпийский чемпион, 12-кратный чемпион мира норвежский биатлонист Йоханнес Бё прокомментировал своё выступление в первой гонке Кубка мира-2022/2023. Йоханнес показал 12-й результат в индивидуальной гонке на 20 км на этапе в Контиолахти.
Младший Бё стал быстрейшим на лыжне, однако допустил четыре промаха.
«Думаю, я очень хорошо распределил свои силы по дистанции. Весь путь я был свеж, у меня хорошо работали лыжи, но я бы сказал, что отработал где-то на 80%. Но всё же я в хорошей форме. Пожалуй, сейчас для меня это самое важное, это ощущение позволяет мне сохранять спокойствие и веру перед следующими стартами. А стрельбу, как известно, можно изменить и за одну ночь», — приводит слова младшего Бё TV2.
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