Матч-центр Новости Главное о ЧМ-2022 Видео Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Биатлон Новости

Йоханнес Бё прокомментировал 12-е место в первой гонке Кубка мира — 2022/2023

Йоханнес Бё прокомментировал 12-е место в первой гонке Кубка мира — 2022/2023
Комментарии

Пятикратный олимпийский чемпион, 12-кратный чемпион мира норвежский биатлонист Йоханнес Бё прокомментировал своё выступление в первой гонке Кубка мира-2022/2023. Йоханнес показал 12-й результат в индивидуальной гонке на 20 км на этапе в Контиолахти.

Младший Бё стал быстрейшим на лыжне, однако допустил четыре промаха.

«Думаю, я очень хорошо распределил свои силы по дистанции. Весь путь я был свеж, у меня хорошо работали лыжи, но я бы сказал, что отработал где-то на 80%. Но всё же я в хорошей форме. Пожалуй, сейчас для меня это самое важное, это ощущение позволяет мне сохранять спокойствие и веру перед следующими стартами. А стрельбу, как известно, можно изменить и за одну ночь», — приводит слова младшего Бё TV2.

Кубок мира по биатлону начался с сенсаций! На пьедестале первой гонки — сразу два ноунейма Кубок мира по биатлону начался с сенсаций! На пьедестале первой гонки — сразу два ноунейма
Комментарии
Новости. Биатлон
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022