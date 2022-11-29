Тарьей Бё: лидировать полгонки и стать 60-м… Теперь я знаю, каково это

Трёхкратный олимпийский чемпион, 11-кратный чемпион мира норвежский биатлонист Тарьей Бё прокомментировал неудачный старт сезона-2022/2023. В индивидуальной гонке в рамках первого этапа Кубка мира Тарьей показал 53-й результат.
Примечательно, что старший Бё первую часть дистанции шёл в группе лидеров. На последней стойке норвежец не закрыл четыре мишени, в общей сложности он допустил шесть промахов.
«Лидировать полгонки и стать 60-м… Теперь я знаю, каково это. Я просто должен попытаться выбросить это из головы, думаю, у меня получится. Я уже вполне готов к следующему старту. Всё быстро проходит. Думаю, я нахожусь в хорошей форме.
Мы все знаем, что, когда сезон начинается с индивидуальной гонки, случиться может всё что угодно. Но, думаю, на протяжении других гонок этого уикенда сборная Норвегии будет боеспособна», — приводит слова старшего Бё TV2.
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