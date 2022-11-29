Жаклен опубликовал фото расстроенного Тарьея Бё после провальной гонки. Тот отреагировал

Двукратный чемпион мира в гонках преследования, 27-летний французский биатлонист Эмильен Жаклен опубликовал в социальных сетях фото трёхкратного олимпийского чемпиона норвежца Тарьея Бё после провальной гонки на старте Кубка мира – 2022/2023.
Напомним, старший Бё занял 53-е место в индивидуальной гонке в рамках первого этапа КМ, который прошёл в Контиолахти (Финляндия). Первую часть дистанции Тарьей шёл в группе лидеров, но на последней стойке норвежец не закрыл четыре мишени, в общей сложности он допустил шесть промахов.
«Человек после гонки», — подписал атмосферное фото Бё Жаклен.
Фото: из личного архива Эмильена Жаклена
«Эмильен передал настроение после сегодняшнего срыва на стрельбище», — отреагировал Тарьей на фото.
Сам Жаклен в гонке стал 28-м, он допустил четыре промаха.
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