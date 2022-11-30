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Ханна Эберг выиграла индивидуальную гонку у женщин на первом этапе Кубка мира

Ханна Эберг выиграла индивидуальную гонку у женщин на первом этапе Кубка мира
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Двукратная олимпийская чемпионка, шведская биатлонистка Ханна Эберг одержала победу в индивидуальной 15-километровой гонке на первом этапе Кубка мира в Контиолахти (Финляндия).

На 36 секунд Эберг, допустившая лишь один промах на четвёртом огневом рубеже, опередила представительницу Норвегии Ингрид Ландмарк Тандреволд. Примечательно, что норвежка, в отличие от Эберг, прошла гонку без промахов. Третье время показала итальянка Лиза Виттоцци.

Другая именитая шведка, олимпийская чемпионка в женской эстафете Эльвира Эберг показала девятый результат. Трёхкратный бронзовый призёр Олимпийских игр, итальянка Доротея Вирер провела гонку неудачно, заняв лишь 38-е место.

Напомним, российские биатлонисты отстранены Международным союзом биатлонистов (IBU) от международных соревнований.

Биатлон. Кубок мира-2022/23. Этап 1, Контиолахти, Финляндия
Женщины. 15 км Индивидуальная гонка
30 ноября 2022, среда. 15:15 МСК
Окончено
1
Ханна Эберг
Швеция
43:53.8
2
Ингрид Ландмарк Тандреволд
Норвегия
+36.5
3
Лиза Виттоцци
Италия
+39.7
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