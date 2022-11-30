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«Выступила как юниорка». Бьорн Ферри раскритиковал Стину Нильссон за скорость на лыжне

«Выступила как юниорка». Бьорн Ферри раскритиковал Стину Нильссон за скорость на лыжне
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Олимпийский чемпион 2010 года, чемпион мира швед Бьорн Ферри раскритиковал выступление соотечественницы, бывшей лыжницы Стины Нильссон в индивидуальной гонке на первом этапе Кубка мира по биатлону. Нильссон заняла 42-е место, допустив четыре промаха.

«Она прилично отстрелялась. Но так неровно прошла по дистанции. Стина выступила как юниорка, а должна быть по скорости одной из лучших. И мы знаем, что она на это способна, она демонстрировала это в прошлом сезоне.

Обычно хорошего лыжника и характеризует стабильный ход. Они всегда бегают примерно одинаково: не уступают самим себе больше 20 секунд. Такое ощущение, что она непоследовательно проходит дистанцию. А в биатлоне вы должны рисковать на стрельбище, а не в гонке», — приводит слова Ферри Expressen.

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