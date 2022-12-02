Женский спринт на втором этапе Кубка России в Увате перенесён из-за мороза

Женский спринт на 7,5 км на втором этапе Кубка России в Увате перенесён из-за мороза. Об этом сообщается в социальных сетях Союза биатлонистов России.

Гонка должна была состояться 3 декабря в 9:00 мск, но её перенесли на 10:00. Ранее была отменена женская индивидуальная гонка второго этапа Кубка России. Это пятая отмена гонки за два этапа Кубка России в новом сезоне. На первом этапе в Ханты-Мансийске были отменены гонки преследования и эстафеты.

Кубок России по биатлону – 2022/2023 состоит из шести этапов. Следующие этапы пройдут в Тюмени, Уфе, Рыбинске, Чайковском.

Напомним, российские и белорусские биатлонисты отстранены от Кубка мира решением Международного олимпийского комитета (IBU). Сборная Беларуси также выступает на Кубке России.