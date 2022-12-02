Матч-центр Новости Главное о ЧМ-2022 Видео Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Биатлон Новости

Женский спринт на втором этапе Кубка России в Увате перенесён из-за мороза

Женский спринт на втором этапе Кубка России в Увате перенесён из-за мороза
Комментарии

Женский спринт на 7,5 км на втором этапе Кубка России в Увате перенесён из-за мороза. Об этом сообщается в социальных сетях Союза биатлонистов России.

Гонка должна была состояться 3 декабря в 9:00 мск, но её перенесли на 10:00. Ранее была отменена женская индивидуальная гонка второго этапа Кубка России. Это пятая отмена гонки за два этапа Кубка России в новом сезоне. На первом этапе в Ханты-Мансийске были отменены гонки преследования и эстафеты.

Кубок России по биатлону – 2022/2023 состоит из шести этапов. Следующие этапы пройдут в Тюмени, Уфе, Рыбинске, Чайковском.

Напомним, российские и белорусские биатлонисты отстранены от Кубка мира решением Международного олимпийского комитета (IBU). Сборная Беларуси также выступает на Кубке России.

Биатлонисты из России страдают под чужими флагами на Кубке мира. Это просто катастрофа! Биатлонисты из России страдают под чужими флагами на Кубке мира. Это просто катастрофа!
Комментарии
Новости. Биатлон
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022