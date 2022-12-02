«Это можно было предвидеть». Дмитрий Васильев — об отмене гонок Кубка России

Двукратный олимпийский чемпион и президент Федерации биатлона Санкт-Петербурга Дмитрий Васильев высказался об отмене ряда гонок Кубка России.
Союз биатлонистов России (СБР) был вынужден отменить пять из 12 гонок первого и второго этапов Кубка России из-за слишком холодной погоды в Ханты-Мансийске и Увате.
«Все знают, что в конце ноября и начале декабря Сибирь захлёбывается от морозов. Это, в принципе, можно было предвидеть и теоретически календарь сформировать так, чтобы проводить гонки там, где не такая низкая температура. Хотя предугадать, в принципе, невозможно, и винить СБР я бы не стал. Но на будущее надо иметь в виду. Либо первые старты проводить в середине ноября, когда ещё морозов нет. А в декабре традиционно морозы, что уж говорить.
В каких более тёплых местах можно проводить этапы? Можно посмотреть. В Екатеринбурге нет сейчас таких морозов. Можно даже в Санкт-Петербурге. У нас и трассы готовятся, и снегоподготовка ведётся. Теоретически, если заранее сказать о проведении этапов в Санкт-Петербурге, трасса была бы готова на 100%. У нас сейчас шикарная погода, условия есть. В Мурманске шикарный комплекс построен. Морозов тоже нет. Подыскать можно. Просто нужно заранее всё продумать», — приводит слова Васильева «Спорт день за днём».
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