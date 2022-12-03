Пятикратный олимпийский чемпион, 12-кратный чемпион мира норвежский биатлонист Йоханнес Бё одержал 55-ю победу в рамках этапов Кубка мира.
Это произошло на 1-м этапе Кубка мира — 2022/2023. Младший Бё с промахом выиграл спринтерскую гонку, показав лучший ход прохождения дистанции.
Биатлон. Кубок мира, 1-й этап. Контиолахти. Спринт, 10 км. Мужчины
1. Йоханнес Бё (Норвегия) – 23.09,0 (1 промах).
2. Стурла Холм Легрейд (Норвегия) – отставание 10,5 (0).
3. Роман Рес (Германия) +28,8 (0).
4. Себастиан Самуэльссон (Швеция) +36,2 (1).
5. Эмильен Жаклен (Франция) +39,5 (1).
6. Филип Фьельд Андерсен (Норвегия) +49,7 (1).
Отметим, что рекордсменом по количеству победных гонок на Кубке мира является восьмикратный олимпийский чемпион норвежец Уле-Эйнар Бьорндален, в его активе 95 побед.
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