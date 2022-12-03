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Йоханнес Бё стал быстрейшим в спринте на 1-м этапе КМ, Самуэльссон проиграл 20 секунд

Йоханнес Бё стал быстрейшим в спринте на 1-м этапе КМ, Самуэльссон проиграл 20 секунд
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Пятикратный олимпийский чемпион, 12-кратный чемпион мира норвежский биатлонист Йоханнес Бё показал лучший ход на лыжне в спринтерской гонке в рамках 1-го этапа Кубка мира – 2022/2023, который проходит в Контиолахти (Финляндия).

Биатлон. Кубок мира. 1-й этап, Контиолахти. Спринт, 10 км. Мужчины. Скорость преодоления дистанции

1. Йоханнес Бё (Норвегия) – 20.53,5.
2. Себастиан Самуэльссон (Швеция) – отставание 19,8 секунды.
3. Стурла Холм Легрейд (Норвегия) +27,4.
4. Ветле Шоста Кристиансен (Норвегия) +32,2.
5. Эмильен Жаклен (Франция) +35,5.
6. Филип Фьельд Андерсен (Норвегия) +39,1.
7. Бенедикт Долль (Германия) +40,7.
8. Йоханнес Кюн (Германия) +42,7.
9. Йоханнес Дале (Норвегия) +43,1.
10. Роман Рес (Германия) +44,9…
12. Тарьей Бё (Норвегия) +46,4…
14. Мартин Понсилуома (Швеция) +48,9…
21. Кентен Фийон Майе (Франция) +1.07,0.

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