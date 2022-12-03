Йоханнес Бё с преимуществом в 1 очко лидирует в общем зачёте Кубка мира — 2022/2023
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Пятикратный олимпийский чемпион, 12-кратный чемпион мира норвежский биатлонист Йоханнес Бё захватил лидерство в общем зачёте Кубка мира – 2022/2023 после победы в спринтерской гонке в рамках первого этапа КМ, который проходит в Контиолахти (Финляндия).
Биатлон. Кубок мира. Общий зачёт. Мужчины
1. Йоханнес Бё (Норвегия) – 119 очков.
2. Мартин Понсилуома (Швеция) – 118.
3. Стурла Холм Легрейд (Норвегия) – 115.
4. Роман Рес (Германия) – 110.
5. Никлас Хартвег (Швейцария) – 100.
6. Себастиан Самуэльссон (Швеция) – 95.
7. Давид Цобель (Германия) – 92.
8. Ветле Шоста Кристиансен (Норвегия) – 67.
9. Йоханнес Дале (Норвегия) – 61.
10. Йеспер Нелин (Швеция) – 61.
Напомним, в первой индивидуальной гонке сезона младший Бё занял 12-е место.
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