Матч-центр Новости Главное о ЧМ-2022 Видео Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Биатлон Новости

Йоханнес Бё с преимуществом в 1 очко лидирует в общем зачёте Кубка мира — 2022/2023

Йоханнес Бё с преимуществом в 1 очко лидирует в общем зачёте Кубка мира — 2022/2023
Комментарии

Пятикратный олимпийский чемпион, 12-кратный чемпион мира норвежский биатлонист Йоханнес Бё захватил лидерство в общем зачёте Кубка мира – 2022/2023 после победы в спринтерской гонке в рамках первого этапа КМ, который проходит в Контиолахти (Финляндия).

Биатлон. Кубок мира. Общий зачёт. Мужчины

1. Йоханнес Бё (Норвегия) – 119 очков.
2. Мартин Понсилуома (Швеция) – 118.
3. Стурла Холм Легрейд (Норвегия) – 115.
4. Роман Рес (Германия) – 110.
5. Никлас Хартвег (Швейцария) – 100.
6. Себастиан Самуэльссон (Швеция) – 95.
7. Давид Цобель (Германия) – 92.
8. Ветле Шоста Кристиансен (Норвегия) – 67.
9. Йоханнес Дале (Норвегия) – 61.
10. Йеспер Нелин (Швеция) – 61.

Напомним, в первой индивидуальной гонке сезона младший Бё занял 12-е место.

Король вернулся! Йоханнес Бё вытащил сборную Норвегии к золоту в мужской эстафете Король вернулся! Йоханнес Бё вытащил сборную Норвегии к золоту в мужской эстафете
Комментарии
Новости. Биатлон
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022