Йоханнес Бё с преимуществом в 1 очко лидирует в общем зачёте Кубка мира — 2022/2023

Пятикратный олимпийский чемпион, 12-кратный чемпион мира норвежский биатлонист Йоханнес Бё захватил лидерство в общем зачёте Кубка мира – 2022/2023 после победы в спринтерской гонке в рамках первого этапа КМ, который проходит в Контиолахти (Финляндия).

Биатлон. Кубок мира. Общий зачёт. Мужчины

1. Йоханнес Бё (Норвегия) – 119 очков.

2. Мартин Понсилуома (Швеция) – 118.

3. Стурла Холм Легрейд (Норвегия) – 115.

4. Роман Рес (Германия) – 110.

5. Никлас Хартвег (Швейцария) – 100.

6. Себастиан Самуэльссон (Швеция) – 95.

7. Давид Цобель (Германия) – 92.

8. Ветле Шоста Кристиансен (Норвегия) – 67.

9. Йоханнес Дале (Норвегия) – 61.

10. Йеспер Нелин (Швеция) – 61.

Напомним, в первой индивидуальной гонке сезона младший Бё занял 12-е место.