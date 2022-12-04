Виттоцци лидирует в общем зачёте Кубка мира — 2022/2023 у женщин

В Контиолахти (Финляндия) состоялась женская гонка преследования в рамках первого этапа Кубка мира – 2022/2023 по биатлону. Её победительницей стала представительница Франции Жулия Симон, прошедшая все четыре огневых рубежа без промахов.

После финиша изменилась расстановка биатлонисток в общем зачёте Кубка мира.

Биатлон. Кубок мира. Общий зачёт. Женщины.

Лиза Виттоцци (Италия) – 185 Жулия Симон (Франция) – 160 Ханна Эберг (Швеция) – 144 Ингрид Ландмарк Тандреволд (Норвегия) – 142 Лиза Тереза Хаузер (Австрия) – 131 Эльвира Эберг (Швеция) – 121 Линн Перссон (Швеция) – 118 Эмма Ландер (Канада) – 116 Ванесса Фойгт (Германия) – 114 Доротея Вирер (Италия) – 110 Денизе Херрман (Германия) – 105 Маркета Давидова (Чехия) – 91.