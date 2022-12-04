Виттоцци лидирует в общем зачёте Кубка мира — 2022/2023 у женщин
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В Контиолахти (Финляндия) состоялась женская гонка преследования в рамках первого этапа Кубка мира – 2022/2023 по биатлону. Её победительницей стала представительница Франции Жулия Симон, прошедшая все четыре огневых рубежа без промахов.
После финиша изменилась расстановка биатлонисток в общем зачёте Кубка мира.
Биатлон. Кубок мира. Общий зачёт. Женщины.
- Лиза Виттоцци (Италия) – 185
- Жулия Симон (Франция) – 160
- Ханна Эберг (Швеция) – 144
- Ингрид Ландмарк Тандреволд (Норвегия) – 142
- Лиза Тереза Хаузер (Австрия) – 131
- Эльвира Эберг (Швеция) – 121
- Линн Перссон (Швеция) – 118
- Эмма Ландер (Канада) – 116
- Ванесса Фойгт (Германия) – 114
- Доротея Вирер (Италия) – 110
- Денизе Херрман (Германия) – 105
- Маркета Давидова (Чехия) – 91.
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