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Виттоцци лидирует в общем зачёте Кубка мира — 2022/2023 у женщин

Виттоцци лидирует в общем зачёте Кубка мира — 2022/2023 у женщин
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В Контиолахти (Финляндия) состоялась женская гонка преследования в рамках первого этапа Кубка мира – 2022/2023 по биатлону. Её победительницей стала представительница Франции Жулия Симон, прошедшая все четыре огневых рубежа без промахов.

После финиша изменилась расстановка биатлонисток в общем зачёте Кубка мира.

Биатлон. Кубок мира. Общий зачёт. Женщины.

  1. Лиза Виттоцци (Италия) – 185
  2. Жулия Симон (Франция) – 160
  3. Ханна Эберг (Швеция) – 144
  4. Ингрид Ландмарк Тандреволд (Норвегия) – 142
  5. Лиза Тереза Хаузер (Австрия) – 131
  6. Эльвира Эберг (Швеция) – 121
  7. Линн Перссон (Швеция) – 118
  8. Эмма Ландер (Канада) – 116
  9. Ванесса Фойгт (Германия) – 114
  10. Доротея Вирер (Италия) – 110
  11. Денизе Херрман (Германия) – 105
  12. Маркета Давидова (Чехия) – 91.
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