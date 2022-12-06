Биатлонист Самуэльссон считает, что гегемония Норвегии в лыжных гонках вредит спорту

Олимпийский чемпион 2018 года в эстафете биатлонист сборной Швеции Себастиан Самуэльссон считает, что доминирование Норвегии в лыжных гонках вредит виду спорта.
«То, что я даже не помню имени парня, победившего в Лиллехаммере, многое говорит о доминировании Норвегии. Было бы грустно, если бы так было и в биатлоне. Я рад, что у нас больше возможностей, больше людей, которые занимаются биатлоном, а соответственно, больше конкуренция.
Международный союз биатлонистов очень хорошо помогает небольшим странам. Например, на следующей неделе в Хохфильцене инвентарь распределят и передадут командам с наименьшим ресурсом. Это способ привлечь больше стран, которые захотят продолжать заниматься биатлоном и преуспеть в нём. Думаю, мы все выигрываем от этого», – приводит слова Самуэльссона Expressen.
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