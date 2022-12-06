Бьорндален: развитие лыжных гонок идёт в неправильном направлении. Это катастрофа

Бывший биатлонист, восьмикратный олимпийский чемпион норвежец Уле-Эйнар Бьорндален высказался об отсутствии конкуренции в лыжных гонках.
«Мне кажется, развитие лыжных гонок идёт в совершенно неправильном направлении. Это катастрофа. Международная федерация лыжного спорта отвечает за это. Я не уверен, что они вносят такой же вклад, как Международный союз биатлонистов, и надеюсь, что они придут к тому, что большее количество стран получат реальные инвестиции. Биатлон неслучайно находится там, где он сейчас. Годами поддерживались более слабые страны, и эта поддержка продолжается.
Думаю, ситуация с конкуренцией – это самая большая проблема для лыжных гонок. Всё больше стран действительно нуждаются в инвестировании и привлечении новых спортсменов», – приводит слова Бьорндалена Expressen.
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