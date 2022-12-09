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«Это сумасшествие». Экс-лыжница Лампич — о пятом месте в дебютной гонке КМ по биатлону

«Это сумасшествие». Экс-лыжница Лампич — о пятом месте в дебютной гонке КМ по биатлону
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Трёхкратный призёр чемпионатов мира, победительница этапа Кубка мира словенская лыжница Анамария Лампич, которая весной этого года объявила о переходе в биатлон, прокомментировала пятое место в спринте на 7,5 км на третьем этапе Кубка мира — 2022/2023 в Хохфильцене (Австрия).

«Сегодня я чувствовала себя в хорошей форме, как и в первых гонках на прошлой неделе. У меня был очень быстрый темп. Я очень рада стрелять без промахов. Но мне придётся работать намного больше над стрельбой в стойке. Всё-таки это сумасшествие, что я так высоко с тремя промахами», — приводит слова Лампич Sloi.

Биатлон. Кубок мира, Второй этап. Хохфильцен. Спринт, 7,5 км. Женщины

1. Денизе Херрман (Германия) – 20.07,1 (0 промахов).
2. Маркета Давидова (Чехия) – отставание 18,1 секунды (1).
3. Жулия Симон (Франция) +20,1 (1).
4. Эльвира Эберг (Швеция) +32,4 (2).
5. Анамария Лампич (Словения) +35,8 (3).

Экс-лыжница ворвалась в биатлон и вынесла всех на Кубке мира. Ураганный дебют Лампич Экс-лыжница ворвалась в биатлон и вынесла всех на Кубке мира. Ураганный дебют Лампич
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