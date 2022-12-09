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«Это небольшой шаг вперёд, но не веха». Симон — о лидерстве в общем зачёте Кубка мира

«Это небольшой шаг вперёд, но не веха». Симон — о лидерстве в общем зачёте Кубка мира
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Французская биатлонистка Жулия Симон поделилась эмоциями от своего лидерства в общем зачёте Кубка мира у женщин после того, как заняла третье место в спринте на втором этапе Кубка мира в Хохфильцене (Австрия). Этот результат позволил ей сместить с первой строчки итальянку Лизу Виттоцци.

Симон впервые в карьере лидирует в общем зачёте Кубка мира, а для Франции это первое лидерство в женском биатлоне после Жюстин Бреза-Буше.

«Мне кажется, что это всё равно что жить мечтой! Это огромное удовольствие и наслаждение от того, что сражаешься с лучшими. Также большое удовольствие – иметь возможность сказать, что в субботу я выйду на гонку в качестве лидера! Это небольшой шаг вперёд, но не веха. Мы должны продолжать работать серьёзно и правильно», — сказала Симон в интервью Nordic Magazine.

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