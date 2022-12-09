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Франциска Пройс призналась, что летом испытывала большие проблемы с мотивацией

Франциска Пройс призналась, что летом испытывала большие проблемы с мотивацией
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Чемпионка мира в эстафете немецкая биатлонистка Франциска Пройс призналась, что летом испытывала проблемы с мотивацией.

«Честно говоря, этим летом у меня были этапы, когда врачи снова давали мне добро и разрешали приступать к тренировкам, но у меня были тогда проблемы с мотивацией. В то время я говорила своему другу: «Я просто не знаю, нужно ли мне всё это или я снова вернусь через шесть-семь недель».

В следующем сезоне я должна быть предельно осторожной, серьёзно относиться к каждому предупредительному сигналу от тела и реагировать на него. Не то чтобы мне становится хуже и я снова пропущу три недели. Моё тело действительно стало подвержено травмам», — приводит слова Франциски Пройс Sport.de.

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